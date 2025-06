Sky - Juventus-Nottingham Forest trattativa per Mbangula e Weah

Il Nottingham Forest si prepara a rivoluzionare il suo attacco con un doppio colpo di mercato dalla Juventus, puntando su Samuel Mbangula e Timothy Weah. La trattativa è in corso e le discussioni sono già partite, aprendo uno scenario entusiasmante per i tifosi e gli appassionati di calcio. Un affare che potrebbe cambiare le sorti della squadra inglese e regalare nuovi sogni ai supporter.

Il Nottingham Forest prova il doppio colpo dalla Juventus: non solo Samuel Mbangula, nel mirino c`è anche Timothy Weah e la trattativa è partita.

Weah e Mbangula possono lasciare la Juventus: trattativa col Nottingham Forest per la doppia cessione

SKY - Juventus, il Nottingham Forest su Weah e Mbangula, trattativa in corso - Contatti in corso tra i due club e trattative nel vivo per entrambi i giocator

Sky - Interesse del Nottingham Forest per Mbangula della Juventus - Gianluca Di Marzio, tramite Instagram, ha rivelato che il Nottingham Forest è interessato a Samuel Mbangula della Juventus