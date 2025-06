Sky – Inter pronta a cedere due giovani | bottino da 22 milioni di euro

L'Inter si prepara a fare cassa con la possibile cessione di due giovani promesse, valutate complessivamente 22 milioni di euro. Tra i nomi più caldi c'è Sebastiano Esposito, il cui valore si aggira intorno ai 12 milioni e che potrebbe presto trasferirsi alla Fiorentina. Questa strategia di cessioni permette ai nerazzurri di rafforzare il team e pianificare il futuro con maggiore tranquillità . La trattativa si fa sempre più incandescente, lasciando tutti con il fiato sospeso.

Il nome di Bonny è in cima alla lista dei possibili nuovi arrivi, ma l’Inter sta lavorando attivamente anche sul fronte delle cessioni. Secondo quanto riportato da Sky Sport, il club nerazzurro potrebbe incassare circa 22 milioni di euro dalla vendita di due giovani talenti. Per Sebastiano Esposito, reduce dal prestito all’Empoli, la valutazione si aggira intorno ai 12 milioni di euro. La Fiorentina è la società più interessata al momento e sta spingendo concretamente per l’attaccante, anche se in passato il suo nome era stato accostato anche al Parma. Gli altri 10 milioni potrebbero invece arrivare dalla cessione di Aleksandar Stankovic, classe 2005, rientrato dal prestito al Lucerna. 🔗 Leggi su Ilnerazzurro.it

