Skoda L&K 130 | un veicolo unico tra heritage e innovazione

Alla Skoda Academy di Mladá Boleslav, 28 studenti hanno dato vita a un progetto straordinario che unisce passato e futuro. La Skoda L&K 130, decima Student Car, celebra i 130 anni del marchio con stile e innovazione, rendendo omaggio ai fondatori Laurin e Klement. Un veicolo unico che incarna l’essenza di una tradizione millenaria, proiettata verso le sfide dell’automotive di domani. Un esempio di come passione e creatività possano plasmare il futuro.

