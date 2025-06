Siria ventidue morti in un attentato suicida in una chiesa a Damasco

Un attacco sconvolgente scuote Damasco: il 22 giugno, un attentato suicida in una chiesa cristiana ha causato la morte di almeno ventidue persone, segnando un altro tragico capitolo nel conflitto siriano. Le autoritĂ attribuiscono la responsabilitĂ allo Stato Islamico, evidenziando ancora una volta le sfide di sicurezza e pace che affliggono la regione. Leggi per scoprire i dettagli di questa tragedia e le reazioni internazionali.

Il 22 giugno almeno ventidue persone sono morte in un attentato suicida in una chiesa cristiana di Damasco, secondo le autoritĂ siriane, che hanno attribuito l’attentato al gruppo Stato islamico. Leggi. 🔗 Leggi su Internazionale.it © Internazionale.it - Siria, ventidue morti in un attentato suicida in una chiesa a Damasco

