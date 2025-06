Sinner e Sabalenka si sfidano a Wimbledon | la numero 1 vince e il team di Jannik paga pegno

L'attesa per Wimbledon 2025 si fa sempre più emozionante, con Sinner e Sabalenka che si allenano fianco a fianco sull’erba londinese. Ma è durante una sessione di allenamento che nasce una sfida irresistibile, condivisa sui social, tra la numero 1 del mondo e il talento italiano, che promette di catturare l’attenzione di tutti. Chi avrà la meglio in questa gara di precisione? Scopriamolo!

Jannik Sinner e Aryna Sabalenka, attuali numeri 1 del tennis mondiale, si allenano insieme sull’erba di Wimbledon in vista dell’inizio dei Championships 2025. Ma durante la sessione scatta una sfida divertente – e virale – condivisa su Instagram dalla campionessa bielorussa: una gara di precisione a colpi di rovescio. Il gioco prevede un bersaglio ben preciso: un tubo di palline posizionato davanti ai due tennisti. Chi lo colpisce per primo vince. Dopo alcuni scambi da fondo campo, Sabalenka sfodera un rovescio in slice chirurgico, colpisce il bersaglio e vince la sfida. Sinner, colto di sorpresa, non può far altro che accettare la sconfitta. 🔗 Leggi su Sport.periodicodaily.com © Sport.periodicodaily.com - Sinner e Sabalenka si sfidano a Wimbledon: la numero 1 vince e il team di Jannik paga pegno

