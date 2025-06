Sinner e Alcaraz come non li avete mai visti | l’annuncio è ufficiale

Manca sempre meno all’inizio di Wimbledon, e l’entusiasmo cresce tra i tifosi di Sinner e Alcaraz, protagonisti di un evento che li vede come mai prima d’ora. Tuttavia, le visioni divergenti tra Sky Italia e Warner Bros. Discovery minacciano di cambiare il panorama sportivo italiano, creando un’offerta frammentata e dislocata a partire dal 1° luglio. Una rivoluzione che potrebbe influenzare il modo di vivere il tennis e non solo.

Manca sempre meno all’inizio di Wimbledon e questa notizia è arrivata come un fulmine a ciel sereno: gongolano i tifosi di Sinner e Alcaraz. Visioni divergenti. Sarebbe questo il problema alla base della rottura, a quanto pare insanabile, tra Sky Italia e Warner Bros. Discovery, della quale a lungo si è dibattuto nei giorni scorsi. E che si tradurrà, a partire dal 1° luglio prossimo, in un un’offerta sportiva “dislocata” e frammentaria. I canali della proprietà di Murdoch, con riferimento specifico ad Eurosport 1 e 2 e Discovery Channel, non saranno più disponibili per gli abbonati alla pay tv. 🔗 Leggi su Ilveggente.it © Ilveggente.it - Sinner e Alcaraz come non li avete mai visti: l’annuncio è ufficiale

In questa notizia si parla di: sinner - alcaraz - avete - visti

I sorrisi di Sinner, la rabbia di Alcaraz e gli sfoghi di Musetti: gli Internazionali visti dai raccattapalle - Sotto i riflettori degli Internazionali d’Italia 2025, accanto ai grandi campioni come Sinner e Alcaraz, ci sono i raccattapalle.

Qualcosa ‘oltre’, mai visto o quasi. Se l’avete capito - e l’avete capito - godiamocelo comunque. Se non l’avete capito, chiamate il 119. Perché il 118 non basta. #Sinner #RolandGarros #Alcaraz Vai su X

Dopo la sconfitta contro Carlos Alcaraz, Jannik Sinner ha vinto ad Halle e ha sorpreso tutti con un gesto che mai prima aveva fatto, un gesto a cui tutti hanno assistito ma che era dedicato solo a una persona Vai su Facebook

Alcaraz chiede scusa al Roland Garros: Mi dispiace. Aveva visto Sinner e ha fatto la stessa cosa; Sinner-Alcaraz, la finale più bella del Roland Garros: dopo oltre cinque ore Jannik si arrende; “Il modo in cui verranno visti non sarà più lo stesso, il tennis ha bisogno della loro….

Sinner e Alcaraz come non li avete mai visti: l’annuncio è ufficiale - Gongolano a più non posso i tifosi di Jannik Sinner e di Carlos Alcaraz: l'annuncio a sorpresa li ha fatti felici. Come scrive ilveggente.it

Ranking ATP: 55° settimana da numero uno per Sinner. Alcaraz comanda la race, Medvedev torna in top 10 - Our website is made possible by displaying online advertisements to our visitors. Da ubitennis.com