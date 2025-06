Sinner a Wimbledon sfida con Sabalenka e ‘penitenza’ –

L’atmosfera a Wimbledon si scalda con un’imprevista sfida tra Jannik Sinner e Aryna Sabalenka, protagonisti di un allenamento speciale sull’erba britannica. Tra colpi di racchetta e sorrisi complicità, i due campioni mostrano il lato più umano e divertente del tennis, anticipando i pit stop degli Championships 2025. La loro gara di precisione ha già conquistato il web, lasciando gli appassionati in attesa di vedere cosa ci riserverà questa straordinaria collaborazione.

Jannik Sinner si allena sull'erba di Wimbledon insieme alla numero 1 del tennis femminile, Aryna Sabalenka, in vista dell'inizio dei Championships 2025. Durante la sessione, i due si cimentano in una sfida insolita che ha subito fatto il giro del web: una gara di precisione a colpi di racchetta. Nel video pubblicato da Sabalenka su

