Sinner a Wimbledon sfida con Sabalenka e ‘penitenza’ – Video

Sulle sacre erbe di Wimbledon, Jannik Sinner e Aryna Sabalenka si sfidano in un duello di precisione che ha divertito i fan di tutto il mondo. La partita amichevole, documentata su Instagram dalla stessa Sabalenka, si trasforma in una vera e propria ‘penitenza’ per Sinner, dopo la sconfitta. Un'occasione unica per scoprire il lato più leggero e autentico dei due numeri uno del tennis mondiale, pronti a dare il massimo ai Championships.

(Adnkronos) – Jannik Sinner si allena con Aryna Sabalenka sull'erba di Wimbledon, perde la 'sfida di precisione' e costringe il suo team a pagare pegno. I due numeri 1 del tennis mondiale si scaldano in vista dell'inizio dei Championships sull'erba londinese. Sinner e Sabalenka, come svela il video pubblicato dalla tennista bielorussa su Instagram, si . Nessun post correlato. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it

