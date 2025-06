Sindaci contro la burocrazia | Norme troppo complesse servono riforme

I sindaci italiani si sollevano contro una burocrazia che ostacola l’amministrazione locale, denunciando norme troppo complesse che rallentano gare e pagamenti. All’Forum Asmel di Napoli, l’allarme è chiaro: un sistema pensato per le grandi città penalizza i piccoli comuni, richiedendo riforme radicali e condivise. È il momento di agire per semplificare e rendere più efficiente l’amministrazione pubblica, perché il futuro delle comunità dipende da questo. Continua a leggere.

Al Forum Asmel di Napoli l’allarme dei sindaci: «Norme troppo complesse, rallentano gare e pagamenti». L’80% dei primi cittadini denuncia una burocrazia pensata per le grandi città. Asmel: «Serve una riforma radicale e condivisa». 🔗 Leggi su Laverita.info © Laverita.info - Sindaci contro la burocrazia: «Norme troppo complesse, servono riforme»

