Simone Navarini precipita dal Sasso di San Giovanni | muore a 29 anni sotto gli occhi del compagno di cordata

Un tragico incidente scuote Spormaggiore, Trento: Simone Navarini, giovane appassionato di montagna, ha perso la vita precipitando dal Sasso di San Giovanni sotto gli occhi sgomenti del compagno di cordata. Un dramma che mette in discussione la sicurezza e l’adrenalina di chi ama sfidare le vette. La comunità si stringe intorno alla famiglia, mentre le autorità avviano le indagini per chiarire le cause di questa tragica fatalità.

SPORMAGGIORE (TRENTO) - Simone Navarini, 29 anni, residente a Trento ha perso la vita nella tarda serata di ieri, 21 giugno, dopo essere precipitato dalla parete del Sasso di San Giovanni nei.

