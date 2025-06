Simone Marmorini è il nuovo allenatore del Montevarchi

Arezzo, 23 giugno 2025 – E’ ufficiale: Simone Marmorini, 43 anni a novembre e possessore del patentino UEFA A, è il nuovo allenatore dell’Aquila Montevarchi. Dopo aver guidato il Chions nella scorsa stagione di Serie D, Marmorini porta con sé un bagaglio ricco di esperienza e passione. La sua energia e visione tattica sono pronte a rilanciare il team verso nuovi traguardi, segnando un capitolo emozionante per la società.

Arezzo, 23 giugno 2025 – Simone Marmorini il nuovo allenatore dell'Aquila Montevarchi, che nel pomeriggio di ieri ne ha ufficializzato l'ingaggio. 43 anni a novembre, in possesso del patentino UEFA A, Marmorini nell'ultima stagione ha allenato il Chions, compagine inserita nel girone C della Serie D. Dopo una buona carriera da calciatore, ha intrapreso molto giovane il percorso da allenatore, collezionando negli anni numerose esperienze in diverse realtà del panorama dilettantistico italiano. Nel suo curriculum figurano collaborazioni con società come Baldaccio, Sinalunghese, San Donato, Trestina e Foligno.

In questa notizia si parla di: allenatore - marmorini - simone - montevarchi

Montevarchi: attesa per la scelta del nuovo allenatore tra Bonura, Marmorini e Venturi - attesa febbrile di conoscere il nome del nuovo allenatore tra Bonura, Marmorini e Venturi, con la tifoseria rossoblù che spera in una decisione rapida per rinvigorire il progetto.

