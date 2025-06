Simon Baker al Filming Italy | Grato a The Mentalist ma basta ora farò una serie tratta da Patricia Cornwell – Intervista

Simon Baker al Filming Italy Sardegna Festival ha incantato il pubblico con il suo charme e la sua affabilità. Riconoscente e rilassato, l’attore ha condiviso il suo affetto per l’Italia, dove torna spesso con la famiglia. Tra sguardi ammirati e sorrisi, ha anche commentato il suo legame con il ruolo di Patrick Jane in The Mentalist, ma ha lasciato capire che ora desidera nuove sfide, come una serie ispirata a Patricia Cornwell. L’Italia, per lui, rimane un secondo casa da cui non si stanca mai di tornare.

Simon Baker al Filming Italy Sardegna Festival si presenta rilassato, sorridente, perfettamente a suo agio in mezzo al pubblico italiano che da sempre lo accoglie con entusiasmo. Il suo legame con l’Italia, racconta, è profondo e affettuoso: “Vengo in Italia da metà anni ’90. Cerco di tornare almeno ogni due anni. La prima volta che venni, avevo due figli piccoli. Ovunque andassimo, siamo sempre stati accolti con grande calore. Gli italiani hanno una generosità d’animo rara. Ogni volta che arrivo, è come ricevere un grande abbraccio”, ha confessato nell’intervista a SuperguidaTV. Simon Baker al Filming Italy: “Grato a The Mentalist ma basta” – Intervista. 🔗 Leggi su Superguidatv.it © Superguidatv.it - Simon Baker al Filming Italy: “Grato a The Mentalist ma basta, ora farò una serie tratta da Patricia Cornwell” – Intervista

In questa notizia si parla di: simon - baker - filming - italy

Filming Italy Sardegna Festival 2025: presentata a Cannes l'8a edizione, con Heather Graham, Alec Baldwin, Simon Baker - Durante il Festival di Cannes 2025, Tiziana Rocca ha presentato l'ottava edizione del Filming Italy Sardegna Festival, annunciate tra i primi ospiti illustri Heather Graham, Alec Baldwin e Simon Baker.

Filming Italy Sardegna Festival: Hollywood in trasferta tra Cagliari e Forte Village Al via l’ottava edizione del festival ideato e diretto da Tiziana Rocca Tra i tanti ospiti attesi Fran Drescher, Sergio Castellitto, Claudia Gerini, Simon Baker, Heather Graham e Alec Vai su Facebook

Pioggia di star al Filming Italy Sardegna Festival 2025: Heather Graham, Alec Baldwin, Andy Serkis, Simon Baker, Ezra Miller; Pioggia di star al Filming Italy Sardegna Festival 2025: Heather Graham, Alec Baldwin, Andy Serkis, Simon Baker, Ezra Miller; Cannes, presentato l’ottavo Filming Italy Sardegna Festival.

Pioggia di star al Filming Italy Sardegna Festival 2025: Heather Graham, Alec Baldwin, Andy Serkis, Simon Baker, Ezra Miller - L'ottava edizione del Filming Italy Sardegna Festival, in programma dal 19 al 22 giugno, accoglierà un favoloso parterre di star straniere italiane: da Andy Serkis a Ezra Miller, da Simon Baker a Joe ... msn.com scrive

Filming Italy Sardegna Festival 2025, programma e ospiti - Presentata oggi in conferenza stampa a Cagliari l’8^ edizione di Filming Italy Sardegna Festival ideato e diretto da Tiziana Rocca, che si terrà dal 19 al ... Lo riporta ciakmagazine.it