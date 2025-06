Sile Garden | meditazione per bambini jazz blues e un grande quiz all’aperto

protagonista di momenti indimenticabili dedicati a grandi e piccini. Tra meditazioni per bambini, atmosfere jazz e blues, e un coinvolgente grande quiz all'aperto, l’estate al Sile Garden si conferma un’esperienza unica nel suo genere. Non perdere l’occasione di vivere questa meravigliosa stagione all’insegna della cultura, del divertimento e della scoperta, perché anche questa settimana i Giardini di Sant’Andrea sono pronti a sorprenderti!

Continua l’estate di Sile Garden, il contenitore culturale e partecipativo organizzato da nusica.org in collaborazione con Biblio Art, Food and Drink con il patrocinio del Comune di Treviso e il sostegno di CentroMarca Banca. Anche questa settimana, i Giardini di Sant’Andrea diventano uno spazio. 🔗 Leggi su Trevisotoday.it © Trevisotoday.it - Sile Garden: meditazione per bambini, jazz, blues e un grande quiz all’aperto

In questa notizia si parla di: sile - garden - meditazione - bambini

Stagioni in festa al Talent Garden: un evento per bambini e famiglie - Unisciti a noi per "Stagioni in Festa" al Talent Garden, un evento speciale pensato per bambini e famiglie! Appuntamento sabato 17 maggio, alle ore 16, nel parco dell'infanzia di via Tavo.

Sile Garden Vai su Facebook

Sile Gìarden: meditazione per bambini, jazz, blues e un grande quiz all’aperto; Sile Garden, un'estate di musica ed eventi ai Giardinetti di Sant'Andrea.

Meditazione per bambini: quando e come iniziare - La meditazione e i bambini: spesso tale pratica viene associata ad un’attività adatta solo agli adulti, ma non è assolutamente così. Lo riporta dilei.it

Meditazione per bambini: a cosa serve, esercizi e libri - Meditazione per bambini, attraverso giochi e attività anche divertenti ma che permettano anche a loro, in modo calibrato e misurato, di trovare una forma di silenzio interiore. Riporta ideegreen.it