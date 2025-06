Signa Parco dei Renai | festa per i venticinque anni Riapre spiaggia in sabbia naturale

Il Parco dei Renai di Signa celebra un traguardo speciale: 25 anni di armoniosa convivenza tra natura, divertimento e relax. Mercoledì 25 giugno 2025, l’intero pomeriggio sarà dedicato a questa importante ricorrenza con una cerimonia ufficiale che renderà omaggio a un quarto di secolo di immersi nella bellezza naturale. Un’occasione imperdibile per rivivere i momenti più belli e scoprire le novità del parco, tra cui la riapertura della spiaggia in sabbia naturale.

Prossimi eventi a Signa: 7 Giugno 2025 dalle ore 10.00 alle 23.30 Villa Alberti "Oltrecontemporanea: Festival dell'arte contemporanea, mostra d'Arte-Musica dal vivo-Teatro-Danza, a cura del Collettivo "Il Caso", dell'Associazione "Pollicino" e della Proloco S

