siena verso il palio massima attenzione sulla sicurezza ospiti vip ancora top secret

Siena, 23 giugno 2025 – "Cerchiamo di goderci la Festa e di trovare anche un po' di spensieratezza", l'invito del sindaco Nicoletta Fabio ai senesi a margine del secondo giorno di visite veterinarie alla clinica del Ceppo. Un invito che arriva in giorni delicati a livello internazionale e mentre si sta svolgendo una riunione in prefettura con le forze dell'ordine dedicata alla sicurezza nei giorni del Palio. Il livello di attenzione sarà sicuramente alto. Foto Paolo Lazzeroni-Siena-: PALIO DI SIENA - PREVISITE DEL PALIO Anche per questioni di sicurezza il sindaco non ha rivelato al momento i nomi degli ospiti che però, assicura, saranno certo "importanti". 🔗 Leggi su Lanazione.it