Siena è morto l’ex presidente Arci Fausto Bertoncini

Siena piange la scomparsa di Fausto Bertoncini, ex presidente e figura di spicco dell’Arci, simbolo di impegno civile e cultura condivisa. La sua passione e dedizione hanno lasciato un’impronta indelebile nel territorio, ispirando generazioni. In questo momento di lutto, il Comitato provinciale si unisce in un abbraccio collettivo per onorare la memoria di un uomo che ha fatto della solidarietà e della partecipazione il suo tratto distintivo.

Siena, 23 giugno 2025 – Il Comitato provinciale Arci di Siena si stringe nel dolore per la prematura scomparsa di Fausto Bertoncini, figura centrale nella storia dell’associazione e nella vita culturale, sociale e politica del territorio. Segretario e poi presidente dell’Arci provinciale di Siena fino al 2006, Fausto Bertoncini era stato anche consigliere nazionale dell’Arci. “Fausto Bertoncini - afferma la presidente dell’Arci provinciale di Siena, Serenella Pallecchi ricordandolo a nome di tutto il Comitato provinciale Arci - ha saputo contribuire in modo incisivo e sempre originale alla crescita civile del nostro territorio. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Siena, è morto l’ex presidente Arci Fausto Bertoncini

