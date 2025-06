Sicurezza urbana la Polizia Municipale si dota di un' auto civetta ad Agropoli

Agropoli potenzia la sicurezza urbana con l'acquisizione di un'auto civetta, sotto la guida del comandante Maggiore Antonio Rinaldi. Questo nuovo strumento permetterĂ alla Polizia Municipale di agire in modo piĂą efficace e discreto contro i fenomeni illeciti che minacciano la tranquillitĂ della cittĂ . Un passo fondamentale verso un ambiente piĂą sicuro e protetto per tutti i cittadini, rafforzando la presenza dello Stato sul territorio.

Si è dotata di un'auto "civetta", Polizia Municipale di Agropoli, diretta dal comandante Maggiore Antonio Rinaldi. Il mezzo sarĂ usato per espletare mirati servizi dissimulati utilizzando agenti in "borghese", per prevenire e reprimere tutti quei fenomeni illeciti che minano la sicurezza urbana.

In questa notizia si parla di: sicurezza - urbana - polizia - municipale

