Sicurezza stradale nei crash test in Usa niente manichini femminili alla guida

La sicurezza stradale è un tema cruciale, e i crash test rappresentano un pilastro fondamentale per proteggere vite umane. Tuttavia, negli USA si rileva una lacuna significativa: l’assenza di manichini femminili aggiornati nelle simulazioni di incidente. L’attuale modello, Hybrid III, nato nel 1978, non riflette appieno le caratteristiche biologiche di donne e uomini moderni. È ora di accelerare l’innovazione per rendere le simulazioni più realistiche e complete.

Servono manichini da crash test maschili e femminili aggiornati. E’ la richiesta di alcuni esperti nel settore della sicurezza stradale. Per vari motivi, infatti, l’introduzione di nuovi requisiti per i manichini, utilizzati nelle simulazioni di incidenti stradali, procede a rilento. Ciò è particolarmente vero negli Stati Uniti dove si svolge gran parte della ricerca. Il fantoccio utilizzato si chiama Hybrid III, è stato sviluppato nel 1978 ed è modellato su un uomo alto 1,75 metri e con un peso di 77 chilogrammi. Queste però erano le dimensioni medie negli anni ’70, +11 kg rispetto alla media attuale. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Sicurezza stradale, nei crash test in Usa niente manichini femminili alla guida

In questa notizia si parla di: manichini - sicurezza - stradale - crash

VIDEO | Auto che si ribaltano e crash test, a scuola la sicurezza stradale è immersiva - L'Istituto "Guarini" di Modena ha ospitato il "Tir Truck Crash Simulator", un'iniziativa coinvolgente dell'Associazione Familiari Vittime della Strada.

Le immagini che documentano il terribile incidente stradale costato la vita a quattro persone GUARDA IL VIDEO ---> https://tinyurl.com/35cpdyas #Chieti #Cronaca Vai su Facebook

Sicurezza stradale, nei crash test in Usa niente manichini femminili alla guida - LaPresse; Stanno creando (solo ora) il primo manichino donna per crash test; Allarme crash test: “I manichini non riescono a salvare le donne in auto. Ecco perché.

Sicurezza stradale, negli Usa gli incidenti non vengono testati su manichini femminili - (LaPresse) Servono manichini da crash test maschili e femminili aggiornati. Lo riporta stream24.ilsole24ore.com

Manichini crash test: “Sono fatti solo per gli uomini, donne a rischio” - La disparità di genere nei test di sicurezza negli USA diventa un caso con la denuncia dell’associazione no- Da msn.com