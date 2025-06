Sicurezza stradale e nautica 200mila euro dalla Città metropolitana

La sicurezza stradale e nautica diventa al centro delle iniziative della Città metropolitana di Venezia, che ha stanziato 200mila euro per un progetto educativo dedicato ai più giovani. Questo importante investimento mira a sensibilizzare studenti di tutte le età sull'importanza di comportamenti responsabili, promuovendo una cultura della sicurezza che può fare la differenza. Un passo concreto verso un territorio più sicuro e consapevole, in cui educare alla prevenzione è la priorità.

Duecentomila euro per un progetto educativo rivolto alle scuole del territorio per promuovere la cultura della sicurezza stradale e nautica tra i più giovani. La Città metropolitana di Venezia ha approvato il finanziamento di un concorso riservato agli istituti scolastici primari e secondari di.

