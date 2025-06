Sicurezza le indicazioni del Viminale a prefetti e questori dopo l’attacco Usa all’Iran

Dopo l’attacco degli USA all’Iran, il Viminale ha emanato nuove indicazioni per prefetti e questori, rafforzando le misure di sicurezza su tutto il territorio nazionale. La riunione del 23 giugno, presieduta dal ministro Piantedosi e coinvolgendo forze dell’ordine, intelligence e cybersicurezza, ha evidenziato le strategie adottate per prevenire minacce e garantire la tranquillità pubblica. È fondamentale seguire attentamente queste direttive per tutelare la nostra sicurezza collettiva e mantenere l’ordine pubblico.

Preceduto da una riunione del Comitato di Analisi Strategica Antiterrorismo, il 23 giugno si è riunito al Viminale il Comitato nazionale per l’ordine e la sicurezza pubblica, presieduto dal ministro dell’Interno Matteo Piantedosi, con la partecipazione delle Forze dell’ordine, delle agenzie di intelligence e delle strutture preposte alla cybersicurezza. Durante la riunione, si legge sul sito del ministero, «sono stati presentati gli esiti delle recenti attività investigative e definite le nuove direttrici operative per far fronte ai potenziali impatti sulla sicurezza nazionale derivanti dalla crisi in Medio Oriente e dal deterioramento del quadro geopolitico internazionale ». 🔗 Leggi su Lettera43.it © Lettera43.it - Sicurezza, le indicazioni del Viminale a prefetti e questori dopo l’attacco Usa all’Iran

In questa notizia si parla di: sicurezza - viminale - indicazioni - prefetti

Il Viminale rafforza la sicurezza in Sicilia, ma a Palermo arrivano solo 3 poliziotti in più - Il Viminale intensifica gli sforzi per garantire maggiore sicurezza in Sicilia, destinando 82 nuovi agenti su tutta l’isola.

Sicurezza, le indicazioni del Viminale a prefetti e questori dopo l’attacco Usa all’Iran; Affitti brevi, il Viminale vieta il self check-in: rischio per la sicurezza, l’identificazione degli ospiti va fatta di persona; Spettacoli dal vivo: le ultime indicazioni del Ministero dell’Interno.

Viminale, occhio a proteste e vigilati scali e aeroporti - Rafforzamento della vigilanza su obiettivi americani, basi Usa e comandi Nato; occhio a possibili manifestazioni di protesta da parte dei movimenti antimilitaristi e antagonisti; invito ai prefetti di ... quotidiano.net scrive

Sgomberi: dal Viminale indicazioni ai prefetti - Attraverso il Comitato metropolitano, i sindaci e i prefetti, valuteranno le singole situazioni e le criticità relativamente agli immobili occupati ed ai soggetti presenti. Lo riporta polizialocale.com