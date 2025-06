Sicurezza? Dite la vostra con il questionario online sulla Polizia Locale

Sicurezza, trasparenza e vicinanza: sono i valori che guidano il servizio della Polizia Locale di Modena. Con il nuovo questionario online, abbiamo bisogno della vostra voce per migliorare ancora di più la qualità dei nostri servizi. Partecipate e condividete le vostre opinioni: insieme possiamo costruire una città più sicura, accogliente e attenta alle vostre esigenze. La vostra opinione fa la differenza!

Il Comune di Modena ha avviato una nuova edizione della periodica indagine di soddisfazione dedicata ai cittadini per raccogliere opinioni, esperienze e suggerimenti utili a migliorare ulteriormente uno dei servizi più a diretto contatto con i cittadini, quello della Polizia Locale. 🔗 Leggi su Modenatoday.it © Modenatoday.it - Sicurezza? Dite la vostra con il questionario online sulla Polizia Locale

