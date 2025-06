Siamo una società che predica la famiglia ma non la supporta e l' estate in città diventa un costoso rompicapo

Siamo una società che predica la famiglia, ma spesso ne dimentica le sfide quotidiane. L’estate in città si trasforma in un costoso rompicapo: tre mesi di vacanze che, per molti bambini sono un sogno, per tanti genitori un vero dilemma. A Genova come nel resto d’Italia, il problema della gestione dei figli durante l’estate richiede soluzioni innovative e concrete. È ora di cambiare il modo di pensare e agire.

