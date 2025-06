Siamo alla svolta Pierina Paganelli la decisione su Louis Dassilva

L’attesa è finita: si apre oggi a Rimini il capitolo cruciale nell’inchiesta sull’omicidio di Pierina Paganelli, una donna di 78 anni brutalmente uccisa lo scorso ottobre. L’udienza preliminare, che potrebbe segnare una svolta decisiva, vede davanti ai giudici Louis Dassilva, ex compagno di Manuela Bianchi, nuora della vittima. La comunità è in penombra, sperando che giustizia venga fatta e si faccia luce su un crimine che ha sconvolto tutti.

È cominciata con grande attesa l’udienza preliminare che potrebbe segnare un punto decisivo nell’inchiesta sull’efferato omicidio di Pierina Paganelli, la donna di 78 anni assassinata brutalmente la sera del 3 ottobre 2023 a Rimini. Una morte che ha scosso l’intera comunità e che oggi vede al centro dell’aula di giustizia un solo indagato: Louis Dassilva, ex compagno di Manuela Bianchi, nuora della vittima. L’udienza si è aperta alle 9.15 davanti al gup Raffaele Deflorio, che sarà chiamato a decidere se procedere con il rinvio a giudizio o optare per il non luogo a procedere. >> Giallo della Madonna di Trevignano risolto, finisce in modo sconvolgente: la notizia arrivata ora, fedeli scioccati Fin dalle prime ore della mattinata, il clima è apparso teso all’interno e all’esterno del tribunale. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

