Si tratta di 480 euro l' anno

Si tratta di 480 euro all’anno, una misura che il governo rilancia per sostenere le madri lavoratrici: un bonus mensile di 40 euro esentasse per chi ha almeno due figli, con accredito finale nel 2025. Un passo importante, ma rimangono ancora molte sfide da affrontare per garantire reale equilibrio e supporto alle famiglie. È il momento di chiedersi se queste iniziative siano sufficienti a cambiare davvero le cose.

I l governo torna a parlare di natalità e lo fa con una misura rivolta direttamente alle madri che lavorano. Durante il Consiglio dei Ministri del 20 giugno, è stato approvato l'ampliamento del bonus madri lavoratrici, già previsto dalla legge di bilancio. La novità principale? Un contributo mensile esentasse di 40 euro per chi ha almeno due figli, che sarà accreditato in un'unica soluzione alla fine del 2025. Un segnale positivo, certo. Ma probabilmente non abbastanza. Mamme ancora equilibriste: spesso lasciano il lavoro X Bonus madri lavoratrici, un aiuto concreto per davvero?. A conti fatti, il bonus vale 480 euro l'anno.

