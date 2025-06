Si taglia un dito mentre scarica il camion | soccorso un autista di 38 anni

Un incidente sul lavoro scuote Dignano, UD: un autista di 38 anni rimane ferito gravemente mentre scarica un camion in una zona agricola di Vidulis. L'uomo, residente a Pasiano e dipendente di Idealservice, ha subito un taglio al dito durante le operazioni, mettendo in evidenza l'importanza delle misure di sicurezza sul lavoro. Le cause dell'incidente sono ancora in fase di accertamento, ma quanto accaduto ci ricorda quanto la prevenzione sia fondamentale per tutelare la vita di chi opera ogni giorno in ambienti rischiosi.

Infortunio sul lavoro a Dignano, in provincia di Udine. Un uomo di 38 anni, residente a Pasiano e dipendente della Idealservice, è rimasto ferito mentre si trovava in una zona agricola di Vidulis. L'autista, per cause ancora in corso di accertamento da parte delle forze dell'ordine, stava.

