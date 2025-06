Si sveglia dal coma con le canzoni di Olly | Quando ci siamo incontrati ed ho sentito la sua voce era come se lo conoscessi da una vita La storia di Aurora Angeli

Una storia che tocca il cuore quella di Aurora Angeli, la giovane 19enne che, dopo un mese di coma a causa di un tragico incidente, si è risvegliata grazie alle canzoni di Olly. Quando ha sentito la sua voce, è stato come se lo conoscesse da una vita. E ora, il sogno si è realizzato: Aurora ha incontrato il suo idolo nel backstage dell’Rds Summer, regalando a tutti un'emozione indimenticabile.

Una storia incredibile quella della 19enne Aurora Angeli. È stata in coma un mese, dopo un grave incidente in moto in cui ha perso la vita il suo fidanzato avvenuto nell’agosto del 2024 a Misano, e si è risvegliata grazie alle canzoni di Olly,il suo cantante preferito. Come riporta Il Resto del Carlino, Aurora è riuscita ad incontrare il suo idolo e a condividere con lui un momento di gioia. Il tutto è avvenuto nel backstage dell’Rds Summer Festival a Rimini. “Quando ci siamo incontrati ed ho sentito la sua voce, era come se lo conoscessi da una vita – racconta Aurora –: è davvero un sogno che diventa realtà”, All’incontro con il cantante, aggiunge, “mi ha guardata e mi ha detto ‘sei una forza della natura’. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Si sveglia dal coma con le canzoni di Olly: “Quando ci siamo incontrati ed ho sentito la sua voce, era come se lo conoscessi da una vita”. La storia di Aurora Angeli

