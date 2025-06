Si stacca ringhiera mentre lavorano su funi due operai feriti

Un incidente sul lavoro scuote Santa Margherita Ligure: due operai sono rimasti feriti, uno gravemente, dopo che una ringhiera si è staccata mentre lavoravano su funi. La scena, avvenuta in via Partigiano Silvio Berto Solimano lunedì 23 giugno 2025, ha mobilitato immediatamente soccorsi e forze dell'ordine. La sicurezza sul lavoro resta una priorità, e le indagini sono in corso per accertare le cause di questa grave situazione.

Due operai sono rimasti feriti, uno in modo grave, in seguito a un incidente sul lavoro, avvenuto intorno alle 10 di lunedì 23 giugno 2025 in via Partigiano Silvio Berto Solimano a Santa Margherita Ligure. Sul posto sono intervenuti vigili del fuoco, polizia municipale, auto mediche Tango 1 e.

