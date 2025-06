Si sente male mentre nuota facendo pesca sportiva | 60enne salvato da carabiniere e bagnanti

Durante un incantevole pomeriggio di pesca sportiva, un uomo di 60 anni ha accusato un improvviso malore mentre nuotava in mare. Fortunatamente, un carabiniere presente sul posto ha prontamente intervenuto, raggiungendolo e portandolo in salvo sugli scogli. A seguito del salvataggio, una famiglia a bordo di un pedalò ha prestato i primi soccorsi, dimostrando come la solidarietà possa fare la differenza in situazioni di emergenza.

Stava facendo pesca sportiva a nuoto quando ad un certo punto ha accusato un malore. Ad accorgersi di quanto stava accadendo è stato un carabinieri che si è immediatamente prodigato per raggiungerlo in acqua e portarlo sugli scogli. Successivamente una famiglia a bordo di un pedalò lo ha. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it © Agrigentonotizie.it - Si sente male mentre nuota facendo pesca sportiva: 60enne salvato da carabiniere e bagnanti

