si scaldano i motori conto alla rovescia rally

Sono arrivati i motori, le iscrizioni sono chiuse e l’attesa cresce: il Rally Montecatini Terme e Valdinievole 2025 si prepara a celebrare il suo quarantennale, un’edizione davvero speciale. Con circa settanta partecipanti, tra cui grandi nomi del motorsport, questa rassegna storica promette emozioni intense e sfide indimenticabili. L’appuntamento è dietro l’angolo: il conto alla rovescia è ufficialmente iniziato. Prepárate a vivere un evento che resterà nella memoria di tutti gli appassionati!

Una settantina di iscrizioni, fra cui alcuni nomi eccellenti. Per l’edizione 2025, quella del quarantennale, che si preannuncia quindi speciale. Si sono chiuse un paio di giorni fa i termini per iscriversi all’edizione 2025 del Rally Montecatini Terme e Valdinievole, che prenderà il via sabato prossimo per concludersi il giorno successivo. Una rassegna sportiva nata nel 1985 e che rispetto alle ultime edizioni avrà stavolta il proprio centro ancor più nella città termale: le verifiche pre-gara si terranno ad esempio presso il Palazzo del Turismo ed è previsto un controllo orario all’interno dell’Ippodromo Snai Sesana. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net