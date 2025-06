Si perde durante un’escursione a Rincine recuperato dall’elicottero dei vigili del fuoco

Un'escursione in una zona impervia di Londa si è conclusa fortunatamente con il recupero di un escursionista disperso, grazie all'intervento tempestivo dei vigili del fuoco e dell'elicottero. La prontezza delle squadre ha evitato conseguenze maggiori, dimostrando ancora una volta l'importanza di affidarsi a professionisti esperti in situazioni di emergenza. La collaborazione tra le forze dell'ordine ha permesso di mettere in salvo una vita, rafforzando il senso di sicurezza nella comunità.

LONDA – I vigili del fuoco del distaccamento di Pontassieve, sono intervenuti stasera (23 giugno) dalle 19,30 nel comune di Londa in zona impervia boschiva nella zona fontana Fornacina in località di Rincine, per la ricerca e soccorso di una persona dispersa durante una escursione. Gli operatori della sala operativa 115 hanno effettuato le procedure per localizzare l’uomo fornendo le informazioni alla squadra di terra per raggiungere la zona ed iniziare la ricerca. Immediato e risolutivo l’intervento di Drago 63 del reparto volo di Arezzo, che ha effettuato il sorvolo sulle coordinate fornite dalla localizzazione. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it

In questa notizia si parla di: durante - escursione - rincine - vigili

Mandello del Lario, precipita per 10 metri durante una escursione nei boschi: gravissimo 78enne - Un escursionista di 78 anni è rimasto gravemente ferito dopo essere precipitado per dieci metri mentre percorreva un sentiero nei boschi di Mandello del Lario.

Si perde durante un’escursione a Rincine, recuperato dall’elicottero dei vigili del fuoco.

Si infortuna durante un'escursione sui monti pisani: soccorso dai vigili del fuoco - SAN GIULIANO TERME – Si infortuna durante un’escursione, soccorso e salvato dal vigili del fuoco. Lo riporta msn.com

Cassino, due turisti inglesi si perdono in alta montagna durante un’escursione: recuperati dai vigili del fuoco - Cassino: due turisti inglesi si perdono in alta montagna durante un’escursione. Riporta msn.com