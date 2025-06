Si diplomarono nel 1985 | gli studenti della 5°I della succursale Dandini si ritrovano dopo 40 anni

Un’ondata di emozione e nostalgia ha attraversato la serata, mentre gli ex studenti della 5ªI dell’Istituto Tecnico Serra – succursale Dandini, diplomati nel 1985, si sono ritrovati dopo quarant’anni. La rimpatriata ha celebrato non solo il passato, ma anche il valore delle amicizie che il tempo non ha mai scalfito. Proprio il fatto che la serata conviviale fosse in corso durante l’esame di maturità ha sollevato...

