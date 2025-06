Si cerca il 19enne Francesco Antonio Scollo | ultimo avvistamento sabato scorso in piazza Alcalà

Un'ombra di preoccupazione avvolge la comunità di piazza Alcal224, dove il 19enne Francesco Antonio Scollo è scomparso nel giorno più importante per lui: il suo compleanno. Dopo l’ultimo avvistamento sabato scorso, la madre ha lanciato un appello disperato, mentre le speranze si affievoliscono. La sua assenza crea un vuoto incolmabile; ora si cercano con urgenza eventuali tracce che possano riportarlo a casa al più presto.

Da sabato scorso non si hanno notizie del 19enne Francesco Antonio Scollo, scomparso proprio nel giorno del suo compleanno. A darne notizia è la madre, che ha presentato denuncia ai carabinieri di Librino dopo aver cercato inutilmente di contattarlo per ore. Il telefono del giovane è attualmente. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it © Cataniatoday.it - Si cerca il 19enne Francesco Antonio Scollo: ultimo avvistamento sabato scorso in piazza Alcalà

Si cerca il 19enne Francesco Antonio Scollo: ultimo avvistamento sabato scorso in piazza Alcalà

