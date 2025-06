Si butta con il parapendio e resta incastrata tra i rami degli alberi | salvata dopo ore a 20 metri di altezza

Un emozionante episodio di coraggio e tempestività si è appena concluso vicino al monte Bollettone, quando una donna di 54 anni rimasta intrappolata tra i rami degli alberi dopo un volo in parapendio è stata salvata dopo ore di intenso intervento. Un'operazione complessa che ha visto coinvolti vigili del fuoco, soccorso alpino e 118, dimostrando ancora una volta come l’unione e la prontezza possono fare la differenza. Continua a leggere per scoprire tutti i dettagli di questa incredibile vicenda.

La donna, una 54enne, si era buttata con il parapendio ed è atterrata in una zona boschiva vicino al monte Bollettone (Como). Alle operazioni di salvataggio, durate più di tre ore, hanno contribuito squadre dei vigili del fuoco, il soccorso alpino e gli operatori del 118. 🔗 Leggi su Fanpage.it

In questa notizia si parla di: parapendio - butta - resta - incastrata

Si butta con il parapendio ma la sua vela si incastra su un albero: 49enne resta appesa per ore a 10 metri di altezza - A Lecco, una donna di 49 anni è rimasta appesa per ore a 10 metri di altezza dopo che il suo parapendio si è incastrato su un albero durante un atterraggio di emergenza.

Si butta con il parapendio e resta incastrata tra i rami degli alberi: salvata dopo ore a 20 metri di altezza.

Si butta con il parapendio e resta incastrata tra i rami degli alberi: salvata dopo ore a 20 metri di altezza - La donna, una 54enne, si era buttata con il parapendio ed è atterrata in una zona boschiva vicino al monte Bollettone (Como) ... fanpage.it scrive

Si butta con il parapendio ma la sua vela si incastra su un albero: 49enne resta appesa per ore a 10 metri di altezza - A quel punto ha virato per atterrare su una zona boschiva nella zona di Cesana Brianza, ma il parapendio si è incastrato tra i rami di un albero e lei è rimasta appesa a mezz'aria in attesa dei ... Come scrive fanpage.it