Si balla fino alle 3 di notte E i ladri ne approfittano Abusi di alcol e schiamazzi

Una notte intensa sulla spiaggia di Velluto, tra musica fino alle 3, schiamazzi e festeggiamenti sfrenati, ha lasciato il segno. Mentre i giovani si divertivano, i ladri approfittavano del caos per mettere a segno tre furti negli appartamenti vicini. Le forze dell’ordine sono state chiamate ripetutamente, intervenendo in un clima di tensione e confusione. È un richiamo alla responsabilità collettiva per preservare la sicurezza e il divertimento di tutti.

Sulla spiaggia di velluto si balla fino alle 3 di notte, i ladri ne approfittano e ripuliscono tre appartamenti. È stata una notte impegnativa per le forze dell’ordine: pioggia di chiamate al 112 per lamentare musica troppo alta, schiamazzi molesti da parte di ragazzini sul lugomare, ma anche furti e abusi di alcool. Carabinieri, polizia, agenti della polizia locale hanno setacciato il lungomare dove gran parte degli stabilimenti hanno organizzato feste approfittando della prima deroga della stagione estiva. Lidi trasformati in una discoteca a cielo aperto dove si è ballato fino alle 3 di notte: alle 2 gli uomini del 118 sono intervenuti con due ambulanze per soccorrere giovani in preda ai fumi dell’alcool. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Si balla fino alle 3 di notte. E i ladri ne approfittano. Abusi di alcol e schiamazzi

In questa notizia si parla di: notte - balla - ladri - approfittano

Maxi colpo nella notte in tabaccheria, ladri rubano sigarette: bottino da 30mila euro - Nella notte tra lunedì 5 e martedì 6, la tabaccheria 'I Girasoli' di via Porta Catena è stata teatro di un audace furto: i ladri hanno trafugato sigarette per un valore di 30mila euro.

"Salve deputato, durante i festeggiamenti della festa scudetto capita anche questo. Bande di ragazzi nemmeno maggiorenni ma con già tanta esperienza ,in sella ai loro scooter, ovviamente in tre e quattro e soprattutto senza casco ,approfittano del casino per Vai su Facebook

Si balla fino alle 3 di notte. E i ladri ne approfittano. Abusi di alcol e schiamazzi.

Si balla fino alle 3 di notte. E i ladri ne approfittano. Abusi di alcol e schiamazzi - Utilizza dati di georilevazione precisi ed esegui una scansione attiva delle caratteristiche del dispositivo per l'identificazione. Segnala msn.com

Incendio nella notte, donna ustionata in ospedale: i ladri ne approfittano e le svaligiano la casa - É accaduto venerdì sera, 11 ottobre, in via Alessandro La Marmora a Cittadella. Si legge su ilgazzettino.it