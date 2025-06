Shiseido lancia una nuova sfida di crescita al 4%

Shiseido si prepara a conquistare nuovi traguardi, confermando le previsioni di crescita per il 2023 nonostante le sfide globali. La rinomata azienda di bellezza giapponese punta a un incremento del 4% nei ricavi, con un utile operativo di 36,5 miliardi di yen, sostenuto da una crescita costante in Giappone, Asia Pacifico e EMEA. Questa strategia ambiziosa sottolinea l’impegno di Shiseido nel mantenere il suo ruolo di leader nel settore beauty, puntando a rafforzare la propria presenza a livello globale.

Una previsione importante, quella di Shiseido, che ha confermato le previsioni per l’intero anno. Infatti, nonostante le incertezze legate ai tassi di cambio e alle tariffe globali, vede comunque una crescita. L’azienda beauty giapponese ha infatti prospettato un incremento dei ricavi del 4%. Prevede inoltre un utile operativo di 36,5 miliardi di yen con crescita continua in Giappone, Asia Pacifico e EMEA. Shiseido punta ad un incremento del 4%. Il Gruppo sta puntando su innovazioni di prodotto e nuove edizioni limitate per stimolare la domanda nelle prossime fasi dell’anno. Infatti, proprio in Giappone vendite hanno subìto una lieve diminuzione, del -2%. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it