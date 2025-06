Shakespeare arriva a Vivara visita-spettacolo alla riserva naturale

Immaginate un luogo magico, dove la natura incontaminata si fonde con il teatro all'aperto: l'isola di Vivara si trasforma in un palcoscenico unico, regalando agli spettatori un’esperienza indimenticabile. Shakespeare arriverà in questa cornice incantata, portando le sue storie senza tempo a incontrare il fascino della riserva naturale. Un evento da non perdere, capace di unire cultura, natura e emozioni sotto il cielo stellato.

L'isola di Vivara, riserva naturale dello stato, si trasforma, per la prima volta nella sua storia, in uno straordinario palcoscenico teatrale "open air", completamente immerso nel verde della macchia mediterranea, coniugando le suggestioni del tramonto e della natura con uno spettacolo "site.

