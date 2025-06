Sgomberati due alloggi popolari occupati abusivamente dopo il blitz dei carabinieri

Due alloggi di edilizia popolare occupati illegalmente sono stati sgomberati grazie a un’operazione tempestiva dei Carabinieri di Parete, guidati dal Maresciallo Capo Vincenzo Boerio. Un intervento deciso e preciso che riafferma l’importanza della legalità e del rispetto degli immobili pubblici. La lotta contro gli abusi continua, per garantire sicurezza e serenità ai cittadini onesti e alle famiglie che aspettano un alloggio dignitoso.

