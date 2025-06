Sfonda il finestrino della volante e fugge il sindacato di polizia | Cronica carenza di personale

Un episodio inquietante che mette in luce la cronica carenza di personale nelle forze dell'ordine, un problema che rischia di compromettere la sicurezza di tutti. Durante il fine settimana a Marina di Ravenna, un giovane sospettato ha sfondato il finestrino di una volante di Polizia e si è dato alla fuga, lasciando dietro sé un senso di insicurezza e frustrazione. Un episodio che richiede immediati interventi per rafforzare le risposte e tutelare i cittadini.

I fatti avvenuti nel corso dell'ultimo fine settimana a Marina di Ravenna dove un giovane, fermato poiché sospettato di essere l’autore di alcuni furti su veicoli in sosta, ha sfondato il finestrino della volante di Polizia ed è fuggito. Il giovane è riuscito a guadagnare a fuga, immortalata in. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it © Ravennatoday.it - Sfonda il finestrino della volante e fugge, il sindacato di polizia: "Cronica carenza di personale"

In questa notizia si parla di: finestrino - volante - polizia - sfonda

Caos a Marina di Ravenna. Fermato per furti sfonda finestrino e scappa dalla Volante della Polizia - L’arrivo della stagione estiva a Marina di Ravenna ha riacceso le preoccupazioni sulla sicurezza. Nella notte tra venerdì e sabato, il paese è stato teatro di scene di caos, culminate con un giovane che, dopo aver tentato di sottrarsi all’arresto, ha sfondato il finestrino di una volante della polizia per fuggire.

Sfonda il finestrino e scappa dalla volante della Polizia a Ravenna - Notizie - http://Ansa.it - X Vai su X

Sfonda il finestrino e scappa dalla Volante della Polizia a Marina di Ravenna Vai su Facebook

Caos a Marina di Ravenna. Fermato per furti sfonda finestrino e scappa dalla Volante della Polizia; RAVENNA: Sfonda il finestrino della volante e scappa dalla Polizia | VIDEO; Sfonda il finestrino e scappa dalla volante della Polizia a Ravenna.

Sfonda il finestrino e scappa dalla volante della Polizia a Ravenna - In un video pubblicato dal gruppo Facebook 'Welcome to favelas', si vede un ragazzo sfondare il finestrino di una Volante della polizia e scappare dalla pattuglia. Da ansa.it

Caos a Marina di Ravenna. Fermato per furti sfonda finestrino e scappa dalla Volante della Polizia - Gli agenti erano stati chiamati nel frattempo a evitare il linciaggio di un rapinatore che aveva malmenato una minore. Scrive msn.com