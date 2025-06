Settimo emergenza medici di base Arriva l’ambulatorio temporaneo

Settimo si prepara a una svolta significativa nel settore sanitario: arriva l’ambulatorio temporaneo di medicina generale, aperto almeno due giorni a settimana, e un nuovo servizio da settembre con il medico già disponibile. Dopo il successo del trasporto gratuito verso Passirana per i cittadini fragili, questa novità rafforza l’impegno dell’amministrazione nel garantire assistenza di qualità e prossimità. Una risposta concreta alle esigenze della comunità, che mira a migliorare la salute di tutti...

Una sede distaccata dell'ambulatorio di medicina temporaneo anche a Settimo, aperta almeno 2 giorni a settimana. E un nuovo ambulatorio di medicina generale da settembre, con medico già disponibile. Dopo l'attivazione del servizio di trasporto gratuito verso l'ambulatorio di Passirana dedicato ai cittadini particolarmente fragili e soli, attivo dallo scorso 5 giugno, gestito dalla Protezione civile in collaborazione con Asst Rhodense, arrivano altre novità per migliaia di cittadini di Settimo Milanese rimasti senza medico di base dal 31 maggio quando sono andati in pensione due medici. "La petizione firmata da migliaia di cittadini e sostenuta dall'Amministrazione, dopo il pensionamento di due medici di base ha portato a risultati concreti - commenta il sindaco Fabio Rubagotti -.