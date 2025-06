Sesto la storica serra di Villa Mylius non c’è più Demolita da un giorno all’altro ora c’è un’aiuola

Una perdita grande per Sesto San Giovanni: la storica serra di Villa Mylius, simbolo di passione e apprendimento, è stata demolita senza preavviso, lasciando spazio a un’area vuota. Per decenni, quell’oasi didattica ha nutrito le menti e i cuori di generazioni di studenti e ambientalisti, diventando un punto di riferimento nel territorio. Ora, quell’eredità si trasforma in un’aiuola, ma il ricordo di quanto rappresentava resta vivo. Uno...

Sesto San Giovanni (Milano) – Dove per decenni è esistita una serra ora c’è un’aiuola. L’oasi didattica di Villa Mylius, che ha ospitato generazioni intere di studenti, è stata demolita da un giorno all’altro, senza neanche un annuncio. Oltre 180 metri quadri hanno ospitato laboratori per migliaia di alunni e bambini sestesi, ma non solo. La serra ha rappresentato anche un punto di riferimento per ambientalisti e associazioni del territorio. Uno spazio aggregativo, sociale e formativo che, dopo gli ultimi anni a singhiozzo, è stato definitivamente smantellato. Eppure solo nel 2021 l’Amministrazione aveva investito dei fondi per ristrutturare quel luogo unico in città, affidandone la gestione alla società agricola Oro Verde, che aveva vinto il bando con un ambizioso progetto. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Sesto, la storica serra di Villa Mylius non c’è più. Demolita da un giorno all’altro, ora c’è un’aiuola

