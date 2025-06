Sesto | la serra diventa un’aiuola Demolita l’oasi di Villa Mylius

La trasformazione improvvisa della serra di Sesto alla Serra in un’aiuola demolita segna la perdita di un simbolo di comunità e educazione. Un luogo che per decenni ha ospitato studenti, ambientalisti e cittadini, diventando un punto di riferimento sociale e culturale. Questa demolizione senza preavviso evidenzia come spesso le nostre radici storiche vengano sacrificate nel nome del cambiamento. È ora di riflettere e agire per salvaguardare il patrimonio che ci unisce.

Dove per decenni è esistita una serra ora c’è un’aiuola. L’oasi didattica di Villa Mylius, che ha ospitato generazioni intere di studenti, è stata demolita da un giorno all’altro, senza neanche un annuncio. Oltre 180 metri quadri hanno ospitato laboratori per migliaia di alunni e bambini sestesi, ma non solo. La serra ha rappresentato anche un punto di riferimento per ambientalisti e associazioni del territorio. Uno spazio aggregativo, sociale e formativo che, dopo gli ultimi anni a singhiozzo, è stato definitivamente smantellato. Eppure solo nel 2021 l’Amministrazione aveva investito dei fondi per ristrutturare quel luogo unico in città, affidandone la gestione alla società agricola Oro Verde, che aveva vinto il bando con un ambizioso progetto. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Sesto: la serra diventa un’aiuola. Demolita l’oasi di Villa Mylius

