Sessualità a scuola solo se i genitori sono d’accordo Inizia l’iter parlamentare del Disegno di legge sul consenso informato

L’introduzione del consenso informato nelle scuole italiane rappresenta un passo importante nel dialogo tra istituzioni e famiglie sulla formazione sessuale degli studenti. Con l’obiettivo di tutelare i diritti dei genitori e garantire un’informazione equilibrata, il disegno di legge, promosso dalla 7ª Commissione Cultura, si propone di regolamentare con chiarezza e rispetto questa delicata materia. Ma quali saranno le implicazioni pratiche di questa proposta?

Partito dalla 7ª Commissione cultura il Disegno di Legge, fortemente voluto dal Deputato della Lega Rossano Sasso, che punta ad introdurre l’obbligo per le istituzioni scolastiche di ottenere il consenso informato scritto dalle famiglie prima di qualsiasi attività legata a temi di sessualità. In questi casi, le scuole dovrebbero mettere a disposizione il materiale didattico previsto, consentendo alle famiglie di verificarne il contenuto e la qualità. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

