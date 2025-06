Sessa Aurunca incidente sulla provinciale 81 | perdono la vita carabiniere e la sua fidanzata

Una tragedia scuote Sessa Aurunca: un violento incidente sulla provinciale 81 ha strappato via due giovani vite, tra cui un carabiniere e la sua fidanzata. La comunità è sotto shock per questa perdita improvvisa e dolorosa, che evidenzia ancora una volta quanto siano fragili i momenti di felicità . La nostra vicinanza va alle famiglie coinvolte e all’intera comunità , pronta a ritrovare forza e speranza.

Un drammatico incidente stradale ha sconvolto nella mattinata di oggi la frazione di San Castrense, a Sessa Aurunca, nel Casertano. Due giovani fidanzati hanno perso la vita in uno scontro violentissimo con un'automobile avvenuto lungo la Strada Provinciale 81, nei pressi di un distributore di carburante.

In questa notizia si parla di: sessa - aurunca - incidente - provinciale

