Servizio Rai sulla sanità a Salerno l’ira di Polichetti Udc | È tempo di responsabilità

Tempo di lettura: 3 minuti Dopo la messa in onda del servizio del programma Far West su Rai 3, che ha acceso i riflettori sulla condizione dell'Azienda Ruggi d'Aragona di Salerno, e in particolare sul plesso di Via San Leonardo, il dibattito sulla sanità pubblica in Campania entra in una fase ancora più delicata. A esprimere una posizione netta è Mario Polichetti, responsabile del Dipartimento nazionale Sanità dell'Udc, che interviene con dichiarazioni decise ma rispettose dei ruoli istituzionali e della necessaria verifica dei fatti. "Quanto mostrato e raccontato dalla trasmissione è grave e inquietante.