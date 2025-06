Servizio idrico | settimana da dimenticare

Una settimana da dimenticare per il servizio idrico, segnata da interruzioni e perdite che hanno messo a dura prova cittadini e tecnici. Dopo oltre trenta ore senza acqua tra giovedì e venerdì, anche il sabato ha visto interventi urgenti nella zona di Madonna dell’Olivo, dove le riparazioni si sono susseguite senza sosta. A dare l’allarme i residenti esasperati, che chiedono risposte rapide e soluzioni durature per un servizio essenziale.

Una settimana da dimenticare per il servizio idrico. Dopo l'interruzione fra giovedì e venerdì, con alcune zone rimaste senz'acqua per oltre trenta ore, anche il pomeriggio di sabato è stato nel segno delle perdite, con i tecnici di Umbria Acqua che sono dovuti intervenire nella zona di Madonna dell'Olivo, a pochi metri dal luogo dove, già il giorno precedente, avevano dovuto scavare per un altro intervento di riparazione. A dare l'allarme i proprietari di un'attività di affittacamere, dove l'acqua si era infiltrata. L'intervento, anche in questo caso, è durato diverse ore per scavare, individuare e sostituire il tratto di tubo ammalorato dal peso degli anni, con l'intervento che si è concluso del pomeriggio.

