Servizio civile universale e supplenze | confermata la validità della riserva anche per quest’anno Pillole di Question Time

Nel dibattito del 20 giugno 2025 su OrizzonteScuola TV, si è rafforzata l'importanza del servizio civile universale come titolo valido per la riserva nelle graduatorie di supplenza. La conferma della validità di questa riserva apre nuove opportunità per i giovani impegnati in progetti civili, garantendo loro un riconoscimento ufficiale e un vantaggio concreto nelle assegnazioni. Scopriamo insieme le novità e le implicazioni di questa importante decisione.

Nel question time del 20 giugno 2025 su OrizzonteScuola TV, condotto da Andrea Carlino e con ospite Chiara Cozzetto (ANIEF), è stata discussa una questione importante relativa ai titoli che danno diritto a riserva nelle graduatorie per le supplenze. Un focus particolare è stato posto sul riconoscimento del servizio civile universale ai fini della riserva. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

