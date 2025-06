serve un protocollo regionale condiviso. “L’ordinanza regionale è una risposta necessaria e tempestiva a una situazione critica, ma da sola non basta a garantire la salute e la sicurezza dei lavoratori agricoli”, afferma Milena Grassi, segretaria della Fai-Cisl di Ferrara. Se da un lato le associazioni datoriali si oppongono e le organizzazioni sindacali supportano, è fondamentale collaborare per creare un quadro condiviso che tuteli realmente chi lavora nei campi.

