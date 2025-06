Serve un ponte tra Gutenberg e l'IA | la pedagogista spiega perché la scuola non può più fare a meno del digitale

In un mondo in rapida evoluzione, il ponte tra Gutenberg e l'intelligenza artificiale diventa imprescindibile per la scuola del futuro. Barbara Urdanch, pedagogista e docente dell'Università di Torino, sottolinea l'importanza di superare le nostalgie e abbracciare il digitale come strumento fondamentale per coinvolgere i nativi digitali. È arrivato il momento di cambiare prospettiva e adottare strategie inclusive e interattive che valorizzino le nuove forme di apprendimento, perché solo così la scuola potrà rimanere al passo con i tempi.

Gli adulti non devono osteggiare il cambiamento, ma cambiare prospettiva per entrare in sintonia con i nativi digitali. A dirlo è la pedagogista Barbara Urdanch, pedagogista e docente dell'Università di Torino che su Fanpage.it invita le vecchie generazioni – i cosiddetti "nativi gutenberghiani" – a superare nostalgie e metodi non più al passo con i tempi per adottare strategie inclusive e interattive, capaci di valorizzare le nuove forme di apprendimento. "Non è il digitale il nemico, ma l’uso passivo da parte dei giovani". 🔗 Leggi su Fanpage.it

In questa notizia si parla di: pedagogista - serve - ponte - gutenberg

Ponte S.Michele e tangenziale. Serve un piano - Il ponte di San Michele e la tangenziale di Bernareggio richiedono un piano condiviso. Con l'apertura del nuovo viadotto sull’Adda tra Paderno e Calusco, l’impatto sul traffico nel Vimercatese sarà significativo.

Serve un ponte tra Gutenberg e l'IA: la pedagogista spiega perché la scuola non può più fare a meno del digitale.

“Serve un ponte tra Gutenberg e l’IA”: la pedagogista spiega perché la scuola non può più fare a meno del digitale - Gli adulti non devono osteggiare il cambiamento, ma cambiare prospettiva per entrare in sintonia con i nativi digitali ... Segnala fanpage.it

Il pedagogista nelle scuole, quale funzione? Non serve solo per risolvere i problemi legati a BES e DSA - L’articolo affronta i problemi legati proprio alla tutela della professione come tutela della comunità; alle prospettive dei pedagogisti, al ruolo nelle equipe che operano nelle scuole ... Lo riporta orizzontescuola.it