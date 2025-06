Serie D Il Montevarchi si affida a Marmorini La prima scelta del ds Giorni

Il Montevarchi si prepara a una nuova avventura sotto la guida di Simone Marmorini, nuovo tecnico della squadra. Con un passato da difensore e il tesserino Uefa A in tasca, Marmorini rappresenta la prima scelta del direttore sportivo Diego Giorni, che ha scelto con convinzione di affidargli le redini dell’Aquila. Questa nomina segna un capitolo entusiasmante per il club, pronto a rilanciare le proprie ambizioni sul palcoscenico della Serie D.

MONTEVARCHI Simone Marmorini, 43 anni il prossimo 23 novembre, con un discreto passato da difensore sul campo, sarà l’erede di Atos Rigucci sulla panchina del Montevarchi. Il comunicato ufficiale è di ieri pomeriggio e nel dare il benvenuto al nuovo allenatore, l’Aquila sottolinea che il trainer aretino, in possesso del tesserino Uefa A, è stato fin da subito la prima scelta del direttore sportivo Diego Giorni, superando la concorrenza di altri pretendenti, da Calderini, a Bonura, da Beoni a Coppi. Torna così in Toscana e con particolare entusiasmo, dopo un paio di stagioni vissute tra Molise al Vastogirardi e Friuli al Chions, un giovane allenatore sul quale il sodalizio aquilotto è deciso a scommettere. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Serie D. Il Montevarchi si affida a Marmorini. La prima scelta del ds Giorni

In questa notizia si parla di: montevarchi - marmorini - prima - scelta

Montevarchi: attesa per la scelta del nuovo allenatore tra Bonura, Marmorini e Venturi - attesa febbrile di conoscere il nome del nuovo allenatore tra Bonura, Marmorini e Venturi, con la tifoseria rossoblù che spera in una decisione rapida per rinvigorire il progetto.

