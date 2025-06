Serie C | Livorno Alessandro Formisano è il nuovo allenatore

Il Livorno si rilancia con una nuova guida tecnica: Alessandro Formisano, ex allenatore di Perugia e Pianese, prende il timone degli amaranto. Con la sua esperienza e determinazione, è pronto a scrivere un nuovo capitolo della squadra toscana, lasciando alle spalle l'addio di Paolo Indiani. La società ha ufficializzato la nomina oggi, lunedì 23 giugno, aprendo così una fase di rinnovato entusiasmo e ambizione per il club.

Il Livorno ha un nuovo allenatore: Alessandro Formisano. Sarà l'ex tecnico di Perugia e Pianese quindi l'erede di Paolo Indiani che ha lasciato gli amaranto per accasarsi al Grosseto. La scelta è stata ufficializzata dalla società amaranto nel pomeriggio di oggi, lunedì 23 giugno, durante la.

